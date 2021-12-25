"Позволили ему истечь кровью": казахстанка обвинила врачей в смерти брата

Аида Джетпысбаева. Кадр из видео: КТК

В Алматинской области мужчина получил ножевое ранение, но медики в Талгаре после обработки и оказания первой помощи отправили его домой. На следующий день пострадавшего госпитализировали в больницу южной столицы, однако в итоге он скончался. Родственники на протяжении пяти месяцев пытаются привлечь к ответственности врачей двух медицинских учреждений, передает КТК.

Аида Джетпысбаева пришла к зданию полиции в Талгаре. Она настаивает на наказании медиков, которые не заметили у ее брата опасную рану.

"24 августа было подано заявление относительно смерти моего брата, в которой виновны врачи. До сих пор мне неизвестно, возбуждено ли уголовное дело, на какой стадии оно находится, какие свидетели были допрошены, какие экспертизы назначались", - поделилась сестра умершего мужчины Аида Джетпысбаева.

Женщина написала уже несколько жалоб с требованием сменить следователя, но просьбу отклонили.

"Вторая жалоба была уже подана с просьбой назначить почерковедческую экспертизу. Потому что в выписке в графе "Назначение врача" появилась приписка, что пациент от госпитализации отказался. По заключению врачей 1-й же талгарской больницы он не нуждался в госпитализации. Он ушел на своих собственных ногах. Госпитализация ему не была предложена вообще", - уверяет жительница Алматинской области.

По мнению сестры покойного, если бы врачи сразу заметили, что рана опасна, то ее 39-летнего брата могли бы спасти.

В августе ножевой удар мужчине нанесла супруга. Он ее избивал, женщина пыталась защититься. После ранения она сразу вызвала скорую помощь. Но медики решили, что он будет жить, и отпустили домой.

На следующий день пострадавшего госпитализировали в больницу Алматы, врачи опять заверили, что с ним будет все в порядке. Однако через несколько часов мужчина скончался от обильной кровопотери.

"В больницы он пришел на своих ногах. Все мероприятия позволили провести врачам. Он же умер не на месте от удара в течение пяти минут, а скончался спустя два дня. Ему не оказали помощь в двух больницах. И два дня просто позволили ему истечь кровью", - говорит Аида Джетпысбаева.

С женщиной встретился замначальника полиции. Говорит, они все еще ждут заключения экспертной комиссии.

"Мы направили в фармацевтическую компанию письмо, которая расследует. Они будут проводить проверку. Ответ еще не пришел", - сообщил замначальника управления полиции Талгарского района Асхат Ильгидаев.

Также правоохранители заверили, что жалоба потерпевшей была рассмотрена, дело направили в ДП Алматинской области. Там решили отстранить следователя. И, возможно, его даже накажут.

"По просьбе потерпевшей стороны дальнейшее расследование поручено другому следователю. В отношении полицейского, ранее проводившего расследование, начата служебная проверка", - пояснил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948485-pozvolili-emu-istech-krovyu-kazahstanka-obvinila-vrachey-v-smerti-brata/