Фермер скончался от COVID-19: более тысячи тонн лука гниет на полях в Жамбылской области

Кадр из видео. Источник: КТК

В Жамбылской области жители одного из сел забили тревогу - на 10 гектарах земли сгнил урожай лука, оставшиеся в поле овощи уже стали издавать неприятный запах, однако убирать их некому, поскольку владелец поля скончался, передает КТК.

Жители одного из сел Байзакского района сняли на видео поля, на которых гниет замерзший лук. На 10 гектарах осталось более тысячи тонн голландского сорта.

Местные жители жалуются на неприятный запах, доносящийся с полей, к тому же они беспокоятся, что гниющий лук испортит почву.

Как оказалось, владелец поля не успел собрать даже четверть урожая. Мужчина скончался от коронавируса. Сельчане обратились к чиновникам с просьбой очистить территорию. Однако, как отмечает телеканал, чиновники ждут, когда это сделает семья покойного фермера.

"У умершего хозяина поля есть сотрудники, которые должны были собрать урожай. Они этим и занимались, пока не случилась беда. Теперь эту проблему должны решить родственники", - заявил глава отдела сельского хозяйства Байзакского района Нурсултан Акжолов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948482-hozyain-skonchalsya-ot-covid-19-bolee-tysyachi-tonn-luka-gniet-na-polyah-zhambylskoy-oblasti/