"Еще повоюем с коронавирусом": Бекшин высказался о своем уходе на пенсию

Жандарбек Бекшин. Архивное ото: официальный telegram-канал акимата Алматы

Сегодня стало известно, что главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин с нового года покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. Комментируя свой уход журналистам телеканала "Астана", Бекшин заявил, что еще повоюет с коронавирусом, лишь немного отдохнув.

С сегодняшнего дня главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин находится в ежегодном трудовом отпуске. А с пятого января он покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.

Комментируя свой уход, Бекшин отметил, что не чувствует печали и грусти, но с коронавирусом он еще намерен побороться.

"Еще бой не закончился с коронавирусом. У каждого с ним у нас особые счеты. Повоюем с коронавирусом. Во избежание профессионального выгорания надо хотя бы 2-3 недели отдохнуть", - завил Жандарбек Бекшин.

Также он сообщил, что в ближайшее время намерен вернуться в столицу, откуда приехал в Алматы после назначения главой ДСЭК.

Отметим, на пост главного санврача Алматы Бекшин был назначен 18 апреля 2020 года. До этого он в течение многих лет трудился на позиции главного санврача Казахстана. Будучи главным санврачом страны, с самого начала эпидемии COVID-19 Бекшин оказался в центре общественного внимания. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948479-esche-boy-ne-zakonchilsya-s-koronavirusom-bekshin-vyskazalsya-o-svoem-uhode-na-pensiyu/