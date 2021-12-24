Экстремальную установку елки сняли на видео в Нур-Султане

Кадр из видео очевидца: t.me/qumash_kz

В Нур-Султане очевидцы сняли на видео, как рабочий устанавливал елку, будучи подвешенным к крюку манипулятора. Инцидент прокомментировали в районном акимате, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видео появилось в Telegram-канале Qumash. На кадрах видно мужчину, который занимается установкой искусственной елки. При этом рабочий подвешен к крюку. Авто сообщил, что видео было снято близ ТРЦ "Керуен".

В пресс-службе столичного района Есиль рассказали о случившемся.

"Установкой каркаса новогодней ели занимался инвестор. В последующем на бульваре появится "Эко - елка" в стиле "Құрақ көрпе". Предприниматель, с которым проведена разъяснительная работа, взял на себя обязательства не допускать повтора подобных нарушений", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что накануне похожая ситуация произошла в Атырау. Горожане запечатлели на камеру момент, как некий мужчина пытается украсить новогоднее дерево, будучи подвешенным к крюку.

В акимате города пообещали принять жесткие меры в отношении нарушителей правил техники безопасности на рабочем месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948462-esche-odno-ekstremalnoe-ukrashenie-elki-snyali-na-video-na-etot-raz-v-nur-sultane/