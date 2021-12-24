Жандарбек Бекшин. Фото: primeminister.kz

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин уходит на пенсию. Эту должность он покинет в свой день рождения - 5 января, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию об этом подтвердили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы.

"Он уходит на заслуженный отдых", - сообщил заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов.

Жандарбек Мухтарович родился в 1958 году в селе Байгара Костанайской области. В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт ордена Труда Красного Знамени.

Свой трудовой путь начал с должности санврача, а позже – заведующего отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции.

В разные годы трудился на руководящих должностях санэпиднадзора, органов здравоохранения, защиты прав потребителей, а также контроля качества и безопасности товаров и услуг.

С 18 апреля прошлого года занимает пост руководителя ДСЭК Алматы – главного государственного санитарного врача города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948437-glavnyy-sanvrach-almaty-zhandarbek-bekshin-uhodit-na-pensiyu/