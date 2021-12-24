"На служебном авто председателя суда возят детей в школу": видео проверяют в Караганде

Кадр из видео: Telegram-канал "Патриот"

В Караганде инициировано служебное расследование после публикации видео, на котором запечатлен служебный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда. По данным очевидца, машина числится за председателем Специализированного межрайонного суда по уголовным делам. На ней подвозили детей в школу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Караганде очевидец запечатлел на видео автомобиль. Отмечается, что он закреплен за председателем Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области. Но при этом на нем подвозили детей к одной из школ.

Автор записи поспешил сделать выводы, что служебное авто используется не по назначению. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Патриот". Его прокомментировали в Карагандинском областном суде.

"По данному факту проводится служебная проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее в Сети обсуждали фотографию, на которой был запечатлен служебный автомобиль прокуратуры, припаркованный возле спорткомплекса. Автор утверждал, что машина возит прокурорских детей. По данному факту также была начата служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948424-na-sluzhebnom-avto-predsedatelya-suda-vozyat-detey-v-shkolu-video-proveryayut-v-karagande/