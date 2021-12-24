Ребенок проглотил батарейку в Актау (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Врачи извлекли батарейку от часов из желудка ребенка в Актау. Видео проведения эндоскопической операции опубликовала многопрофильная актауская больница.

Операция была непростой, была проделана большая работа, пишет "Лада". Тем не менее, медикам удалось достать батарейку из желудка маленького ребенка.

Теперь музей отделения эндоскопии пополнил еще один инородный экспонат.

Врачи пожелали здоровья малышу, а также призвали родителей быть бдительными во время игр их детей.

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным и впечатлительным людям!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948386-rebenok-proglotil-batareyku-v-aktau-video/