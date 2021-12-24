Как будут отдыхать казахстанцы в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Календарь праздничных и выходных дней на 2022 год опубликовал официальный портал электронного правительства - в следующем году казахстанцев ждет 23 праздничных выходных.

Поскольку новый год начинается с субботы, новогодние выходные - 1 и 2 января - переносятся на понедельник и вторник, соответственно, казахстанцы будут отдыхать с 1 по 4 января, первый рабочий день - среда, 5 января. Выходным днем является и 7 января, в этот день казахстанцы празднуют православное Рождество.

В феврале праздников нет, а в марте страна празднует сразу два государственных праздника - международный женский день и Наурыз. В 2022 году 8 марта выпадает на вторник, поэтому, чтобы граждане могли отдохнуть 2 дня подряд, решено субботу, 5 марта, сделать рабочим днем, а понедельник, 7 марта, - выходным. На Наурыз казахстанцы будут отдыхать 3 дня - с 21 по 23 марта, первым рабочим днем будет четверг, 24 марта.

В апреле также не предусмотрено праздничных выходных, зато май начнется с праздника - 1 мая в Казахстане отмечают день единства народа страны. Поскольку 1 мая выпадает на воскресенье, праздничный выходной переносится на понедельник, 2 мая.

В этом же месяце мы празднуем еще два праздника - День защитника Отечества 7 мая и День Победы 9 мая. В честь этих праздников казахстанцы будут отдыхать с 7 по 10 мая, первый рабочий день - среда, 11 мая.

6 июля, в среду, страна будет праздновать день столицы - этот день будет праздничным выходным.

Курбан-айт в 2022 году выпал на субботу, 9 июля, но переносить праздничный выходной не будут.

День Конституции Казахстана празднует 30 августа, которое в 2022 году выпадает на вторник. Чтобы казахстанцы могли отдохнуть несколько дней подряд, суббота, 27 августа, будет рабочим днем, а понедельник, 29 августа, - выходным.

Первый день декабря будет праздничным выходным в честь Дня Первого Президента. В честь дня независимости казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - с 16 по 19 декабря, первым рабочим днем будет вторник, 20 декабря.

Инфографика: egov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948376-skolko-prazdnichnyh-vyhodnyh-zhdut-kazahstantsev-v-2022-godu/