Пенсионерка с семью внуками боится остаться под завалами своего дома в Жамбылской области (видео)

Кагаз Калиева со внуками. Кадр из сюжета: almaty.tv

Пенсионерка Кагаз Калиева из села Дихан в Жамбылской области одна воспитывает семерых внуков и ухаживает за сыном-инвалидом. Месяц назад кровлю дома семьи снесло ураганным ветром, теперь жилище может обрушиться в любой момент.

Как рассказала женщина телеканалу "Алматы", невестка бросила детей и ушла три года назад. С тех пор пенсионерка одна воспитывает семерых внуков.

Но месяц назад в многодетной семье случилась настоящая неприятность - мощный ураган снес кровлю их дома.

"Живу в одной из комнат этого дома - крыши нет. Во время дождя нас заливает. Приходится подставлять ведра. А во время ветра у нас осыпается штукатурка", - рассказывает Кагаз Калиева.

По словам Кагаз, еще пять лет назад она начала возводить новый дом для своей большой семьи, даже успела залить фундамент. Но сейчас пенсии и пособия по инвалидности едва хватает на продукты.

"Я только прошу помочь закрыть крышу. Прибить ее и покрыть шифером, остальное я сама сделаю", - добавила женщина.

В местном акимате заявили, что постоянно помогают многодетной семье - выделяют продуктовые корзины. Но оказать помощь с ремонтом дома местные власти не могут. Однако сельская администрация перенаправила обращение районному акимату.

"У нас есть несколько семей, которые находятся в еще более бедственном положении. Сейчас им оказывается помощь. Мы планируем помочь им в следующем году. Кроме того, жители села планируют начать сбор средств, чтобы помочь многодетной семье", - говорит замакима Байзаковского района Кайрат Исмаил.

По данным телеканала, в этом районе только за 2021 год по программе "Асарлатып үй салу" построили 18 домов. Остается надеяться, что в новом году Кагаз Калиевой тоже помогут с жильем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948340-pensionerka-s-semyu-vnukami-boitsya-ostatsya-pod-zavalami-svoego-doma-v-zhambylskoy-oblasti-video/