Бродячие собаки напали на двух школьников в Алматы

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В микрорайоне Алгабас в Алматы бродячие собаки напали на двух школьников. Одному из мальчиков прокусили руку.

С мамой пострадавшего мальчика поговорили корреспонденты телеканала "Алматы". Айман Оспанова рассказала, что спасли ее сына подоспевшие на помощь прохожие - они прогнали агрессивное животное. Поймать собаку не удалось, а ребенок сейчас получает лечение.

"Я была на работе, когда узнала, что сына покусали. Сердце в пятки ушло. Мы сразу отвезли его в больницу, обработали и перевязали руку. Сколько это может продолжаться?! Мы боимся за свою жизнь", - поделилась Айман Оспанова.

С ней согласны и другие алматинцы.

"Бегают стаями, очень страшно за внуков, вот, сам пришел в школу, чтобы забрать. Мне 80 лет, как видите, хожу с тростью - даже убежать от животных не могу, но за себя я не переживаю - свое отжил, а вот за внуков страшно", - рассказал житель города Бисембе Умуржанов.

По данным телеканала, с начала года от укуса бродячих псов пострадали почти 3000 алматинцев. Большинство из них - дети.

В мегаполисе работает служба отлова бездомных животных. После сообщения о нападении "на охоту" выезжает около 15 специалистов. Каждый из них вооружен "сачками" - это конусообразная сетка на обруче с рукоятью. Собак окружают со всех сторон и ловким движением руки накидывают петлю на шею.

Пойманных четвероногих отправляют в спецприют. Если в течение трех дней их никто не забирает, то животных усыпляют.

"Сегодня мы поймали около 30 бродячих собак. Их, как и положено, отправим в приют. Хотелось бы отдельно высказать благодарность нашим жителям, они закидывают фото и видео бродячих животных и их местоположение в общий чат, мы сразу реагируем. Кстати, пойманное животное может забрать любой желающий, нужно просто привить четвероногое и сделать документы", - сообщил председатель комитета местного самоуправления микрорайона Алгабас Абилхат Жапак.

Между тем в Усть-Каменогорске начался массовый отстрел бродячих собак после трагической гибели 6-летней девочки. За три дня в городе уничтожили больше 85 собак.

Напомним, о гибели 6-летней жительницы Усть-Каменогорска мы писали 18 декабря. Изначально сообщалось, что девочку растерзали бродячие собаки, но мама погибшей малышки не исключает, что на нее мог напасть дикий зверь или соседские алабаи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948290-brodyachie-sobaki-napali-na-dvuh-shkolnikov-v-almaty/