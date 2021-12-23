"Убивать детей": глава ВОЗ оговорился, чем вызвал волнение у казахстанцев

Тедрос Гебрейесус. Фото: Fabrice Coffrini/Pool/AFP/Getty Images

Казахстанцы распространяют в соцсетях отрывок из видеовыступления главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, в котором он якобы говорит, что вакцины против COVID-19 убивают детей. В ситуации разбирались специалисты StopFake.kz.

Для начала следует отметить, что английский, на котором говорил глава ВОЗ во время своего выступления, не является его родным языком. То есть, оговорки и неточности в произношении, как отметили фактчекеры, вполне закономерны.

Рассылка с неверной информацией. Скриншот: stopfake.kz

Оговорку об "убийстве" детей уже пояснили в издании BBC. В статье говорится, что Тедрос Гебрейесус неверно произнес первый слог слова Children (в переводе с английского – дети).

"Дело в том, что буква C в английском языке может иметь два разных звука: [С] и [K] в зависимости от окружающих ее букв.

Конкретно в слове children буква C является частью буквосочетания CH, имеющего звук [Ч]. Именно это и вызвало сложности в произношении для Тедроса Гебрейесуса.

Изначально он начал произносить слово children как "килдрен", однако сразу же поправил себя и произнес "чилдрен", что и прозвучало как "килл чилдрен" (в переводе с английского – убивать детей)", – пояснили специалисты.

Прокомментировали этот случай и в самом ВОЗ. Как отметил пресс-секретарь организации, любая другая интерпретация этой оговорки является "на 100% ошибочной".

"Таким образом, сообщения о том, что глава ВОЗ заявил об убийстве детей при помощи вакцин против COVID-19, являются ложными и носят манипулятивный характер", – заключили фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948280-ubivat-detey-glava-voz-ogovorilsya-chem-vyzval-volnenie-u-kazahstantsev/