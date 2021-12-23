"Женятся на некрасивых": в акимате Алматы прокомментировали странную лекцию для девочек

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Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев и руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева во время брифинга в РСК прокомментировали лекцию для девочек-подростков в одной из школ-гимназий города о том, с какими девушками гуляют, а на каких - женятся, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале декабря появилась информация о том, что в одной из школ-гимназий Алматы ученицам рассказали, что парни "гуляют с раскованными, без комплексов, свободными, опытными в сексе" девушками.

В противовес этому примеру девушкам также рассказали, какими они должны быть, чтобы их выбрали в жены. В списке качеств - скромная, некрасивая, хорошая хозяйка, мастерица, добрая, ласковая, умная, серьезная и так далее.

Лекция была проведена школой совместно с поликлиникой в рамках профилактического мероприятия по половому воспитанию.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что он до сих пор не прослушал полностью запись беседы врачей поликлиники с учащимися.

"В рамках первичной медико-санитарной помощи врачи проводят лекции для подростков по профилактике ранней беременности. Сейчас эту ситуацию рассматривает комиссия. Как только она завершит свою работу и если вина нашего специалиста будет подтверждена, то он понесет наказание за не совсем этичные и нетактичные примеры, которые он привел в лекции.

Руководство поликлиники уже извинилось за случившееся и признало, что во время разъяснения проблемы ранней беременности были приведены неправильные примеры. Как только мы получим результаты работы комиссии, то доложимся о них.

Пока мы слышали только одну сторону, что наши специалисты вели себя нетактично. Конечно, любой человек должен нести ответственность за свои высказывания. Особенно, когда он говорит с подростками, которые могут не совсем точно его понять", - сказал Нариман Табынбаев.

Руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что директор школы получил строгий выговор за случившееся. По ее словам, на руководителе школы лежит вина за то, что он заранее не ознакомился с материалами лекции, которые подготовили специалисты поликлиники.

Она также добавила, что для школьников будет проведена дополнительная лекция по данной теме, которая не будет содержать некорректных и неэтичных примеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948233-zhenyatsya-na-nekrasivyh-v-akimate-almaty-prokommentirovali-strannuyu-lektsiyu-dlya-devochek/