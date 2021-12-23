Казахстанцев напугали снимком мобильного крематория

Мобильный крематорий. Фото : stopfake.kz

Пользователи Казнета стали рассылать старое фото мобильного крематория. На этот раз пользователи утверждают, что снимок сделан в нашей стране. Авторы портала Stop Fake.kz сообщили, что это неправда.

Эксперты пояснили, что на рассылаемом фото изображен вовсе не крематорий, сжигающий тела погибших людей, а инсинератор ИН-50.1К, разработанный российской компанией "Турмалин" специально для уничтожения опасных биологических отходов.

Данная разработка впервые была представлена 10 лет назад на выставке Ленэкспо. Тематика того мероприятия была посвящена экологии больших городов.

По информации фактчекеров, с тех пор данное фото "гуляет" в Сети. Сторонники конспирологии приписывали этим спецмашинам различные зловещие свойства. Видео работы и внутреннего устройства инсинератора можно найти в открытом доступе на официальном YouTube-канале производителя.

Распространяемое среди казахстанцев фото, которое, как утверждают авторы рассылки, сделано в РК, к нашей стране не имеет никакого отношения, подчеркнули эксперты.

Оно распространялось и в 2015 году в качестве иллюстрации к статьям о сжигании санкционных продуктов в России или теориям о том, что власти пытаются скрыть число погибших военных. Позже фейки с этим снимком появлялись в 2020 году, тогда авторы говорили о том, что такие машины собирают трупы людей с полей.

Летом 2021 года фото распространяли казахстанцы. В июне конспирологи утверждали, что такие крематории будут сжигать тела умерших в результате вакцинации против COVID-19 людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948190-kazahstantsev-napugali-snimkom-mobilnogo-krematoriya/