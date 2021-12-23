Штрафы за жестокое обращение с животными повысят в Казахстане

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Сенаторы приняли в двух чтениях проект закона "Об ответственном обращении с животными". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что проект закона разработан в соответствии с поручением президента от 1 сентября 2020 года в рамках Послания народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".

"Целями принятия проекта закона являются правовое регулирование обращения с животными, гуманного отношения к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей.

Проектом закона вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды.

Устанавливаются обязанности владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению и их умерщвлению", - добавил министр.

Проектом закона вводится также обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Проектом закона устанавливается, что осуществление вакцинации и стерилизации бродячих домашних животных проводится за счет средств госбюджета.

"Согласно проекту закона, умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

Использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет осуществляться в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта.

Учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

Данная норма также будет отлагательной - с 2025 года, а для дельфинариев - с 2029 года, с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения мероприятий по ликвидации или реорганизации бизнеса", - пояснил Брекешев.

Ранее сенаторы приняли сопутствующие поправки по вопросам ответственного обращения с животными.

Статья 316 Уголовного кодекса РК была разделена на 3 части:

за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного (санкции остаются теми же – 120 МРП (350 040 тенге) и 30 суток ареста); за жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного (штраф увеличен до 200 МРП (583 400 тенге) и 50 дней ограничения свободы); если то и другое деяние было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных (штраф 1000 МРП, или 2,9 млн тенге, и ограничение свободы до одного года).

Также из данной статьи исключен признак жестокого обращения с животными "из хулиганских побуждений".

В Законе "О местном государственном управлении и самоуправлении" расширена компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы по утверждению правил выгула, отлова, временного содержания и умерщвления животных.

В Законе "О ветеринарии" расширена компетенция акиматов в части организации регулирования численности бродячих животных.

Депутаты сената также поддержали проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".

Документом предусматривается введение нового состава правонарушения:

статья 407-1 КоАП РК - "Жестокое обращение с животными", влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге), на должностных лиц - 10 МРП (29 170 тенге). За повторное нарушение налагается штраф на физических лиц в размере 20 МРП (58 340 тенге), на должностных - 40 МРП (116 680 тенге); статья 407-2 КоАП РК - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к:

отлову, временному содержанию и умерщвлению животных;

учету домашних животных;

содержанию животных в приютах для животных, зоогостиницах, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных;

содержанию и выгулу домашних животных;

перевозке животных.

Эти нарушения влекут за собой штраф на физлиц в размере 10 МРП (29 170 тенге), на должностных - 20 МРП (58 340 тенге), на юридических лиц - 30 МРП (87 510 тенге).

За повторное нарушение налагается штраф на физлиц в размере 20 МРП (58 340 тенге), на должностных - 30 МРП (87 510 тенге), на юрлица - 40 МРП (116 680 тенге).

Напомним, что в рамках нового закона в Казахстане хотели запретить употреблять в пищу мясо собак и кошек, а также запретить собачьи бои.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948163-shtrafy-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-povysyat-v-kazahstane/