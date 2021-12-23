Жители Талгара поверили чиновникам и ошиблись (видео)

Кадр из видео: КТК

В Алматинской области люди столкнулись с коммунальным обманом. К началу отопительного сезона им обещали провести газ, поэтому уголь покупать жители не стали. Однако микрорайон в Талгаре так и не газифицировали, передает КТК.

Юрий Ильин живет в Талгаре почти 20 лет. Газового отопления в его микрорайоне не было никогда. В этом году к началу отопительного сезона чиновники пообещали провести необходимые коммуникации в каждый дом, но только вот до них газ не дошел.

"Когда нам показали план газификации микрорайона Акку, мы узнали, что поселок ГЭС тоже называется Акку. Всегда он был поселок ГЭС у нас, и они везде пишут в отчетах: мы газифицируем Акку. А Акку - вот этот поселок, не тот. Средства были выделены на этот поселок. Почему стали газифицировать тот, не знаю", - говорит Юрий Ильин.

Жители возмущены. Ведь многие надеялись на газификацию и закупили мало угля. Теперь приходится приобретать его по завышенным ценам.

"Мы копили деньги, чтобы дома газифицировали. Не покупали уголь, ждали. И теперь мы сидим без угля, без ничего. Сейчас тонна угля стоит 20 тысяч. Попробуйте купите", - возмущается Райхан Жумагалиева.

Жители микрорайона отмечают, что за проведение газа они борются семь лет. Всего нужно подключить 11 частных домов и два 8-квартирных. На коммунальные работы выделили 145 миллионов.

Недовольные люди отправились в акимат. Они требуют ускорить процесс. Но специалисты говорят, что для запуска нужен новый проект.

"Они в проект газификации микрорайона Акку не вошли. На момент проектирования исходные данные проектной организации выдавались, однако в проект не были включены. Основная проблема в том, что мы с проектировщиком не отработали полностью.

Получается, мы ему полностью трассу показали: откуда, где, как. А вот основные дома у нас прям вдоль дороги находятся. Сейчас у проектировщика будем уточнять, почему именно не включили", - пояснил врио руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района Айбек Акылжанов.

В акимате говорят, чтобы газифицировать весь микрорайон, нужны дополнительные средства. Работы обещают закончить лишь к концу зимы. Судя по всему, все это время людям придется отапливать дома подорожавшим углем.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948124-zhiteli-talgara-poverili-chinovnikam-i-oshiblis-video/