Казахстанец в свой день рождения застал жену с другим и попал в больницу

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19 декабря в Баянаульском районе между супругами произошла ссора. В тот день у мужчины был день рождения, он приехал домой пораньше и обнаружил жену с другим. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Павлодарской области в Instagram.

Мужчина хотел порадовать жену в свой день рождения, поэтому пораньше приехал из командировки. Однако его хорошее настроение длилось недолго.

Войдя в дом, он застал супругу с молодым человеком. Они мило проводили время вместе.

Глава семьи начал выяснять отношения. Между парой завязалась ссора, в ходе которой девушка нанесла по лицу мужа несколько ударов предметом домашнего обихода. В результате чего мужчине пришлось обратиться за помощью в больницу.

Медицинская экспертиза определила телесные повреждения легкой степени.

"За умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении сельчанки составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК. Материал будет направлен в Баянаульский районный суд", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948114-kazahstanets-v-svoy-den-rozhdeniya-zastal-zhenu-s-drugim-i-popal-v-bolnitsu/