Ограничения ввели на трассе Атырау – Уральск из-за сильной метели

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Из-за сильной метели и ограниченной видимости на трассе в Западно-Казахстанской области ввели ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного автотранспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МИИР РК.

Как сообщили в ведомстве, с полуночи 23 декабря введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного автотранспорта на трассе Атырау – Уральск с 375-го по 492-й километр (участок между поселком Чапаево и Уральском).

"В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", – добавили в МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948094-ogranicheniya-vveli-na-trasse-atyrau-uralsk-iz-za-silnoy-meteli/