Сотни коров заразились инфекцией в Карагандинской области

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Массовое заражение крупного рогатого скота произошло в Карагандинской области - почти у 800 коров выявили симптомы ринотрахеита. Шесть животных спасти не удалось, передает КТК.

По словам сельчан, симптомы при этой болезни у всех животных одинаковые: обильное слюноотделение, выделения из носа и учащенное дыхание.

При этом ветеринары успокаивают: инфекция уже изучена. Для людей заболевание опасности не представляет, поэтому мясо и молоко можно смело употреблять в пищу.

Между тем в поселке Акжал, где были зарегистрированы первые случаи заражения, ввели карантин. Специалисты взяли пробы еще у животных из соседних пяти сел.

Сейчас местные госорганы вакцинируют весь домашний скот. А вот для тех, кто уже лишился коров из-за болезни, компенсация не предусмотрена.

"Причиной распространения заболевания может быть завезенный скот. Поселок Акжал расположен вдоль трассы, и жители привозят скот, не поставив в известность ветеринаров, хотя животные обязательно должны проходить двухнедельный карантин.

В настоящее время в очагах, где зарегистрирована инфекция, проведена дезинфекция и вакцинировано 1300 голов крупного рогатого скота", - сообщил и. о. руководителя областной инспекции комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948077-sotni-korov-zarazilis-infektsiey-v-karagandinskoy-oblasti/