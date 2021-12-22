Трассу между Нур-Султаном и Темиртау закрыли из-за сильных осадков

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В столице ухудшилась погода, из-за чего было принято решение временно закрыть одну из трасс. Кроме того, временно приостановлено движение двух пригородных маршрутов.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы, в городе сейчас сильные дожди, из-за чего было решено закрыть трассу "Екатеринбург-Алматы" на участке "Нур-Султан - Темиртау" с 1291 до 1426 километра.

Ограничение действует для всех видов транспортных средств.

На официальной странице City Transportation Systems в Instagram, тем временем, сообщили о временной приостановке движения пригородных маршрутов номер 315 и 316.

При этом все оставшиеся маршруты остаются на линии и работают в штатном режиме.

Напомним, что ранее мы сообщали о сильных морозах в Казахстане, которые должны наступить в ближайшие дни.

Кроме того, на завтра синоптики объявили штормовое предупреждение в 11 регионах республики, в том числе и в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948045-trassu-mezhdu-nur-sultanom-i-temirtau-zakryli-iz-za-silnyh-osadkov/