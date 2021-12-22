Метель, гололед: штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 11 регионов о штормовой погоде на завтра, 23 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, ночью и утром 23 декабря на востоке и на юге Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер будет ветер до 17-22 м/с.

Завтра на севере, на западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется ветер до 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане днем 23 декабря синоптики обещают порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с.

Завтра на северо-западе и на юге Акмолинской области ожидается низовая метель и гололед. На западе и на юге области будет туман. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с.

В Кокшетау 23 декабря будет гололед, а в Нур-Султане временами может быть туман и гололед с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Завтра на юге и на востоке Костанайской области прогнозируется туман, гололед и низовая метель. Скорость ветра на востоке региона составит порядка 15-20 м/с.

23 декабря на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Скорость ветра на западе региона не должна превысить 15-20 м/с. В Актобе 23 декабря ожидается низовая метель.

Завтра ночью на севере и на северо-востоке Западно-Казахстанской области синоптики обещают низовую метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Уральске ночью 23 декабря ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 18 м/с.

23 декабря на западе и на севере Мангистауской области будет туман и гололед с порывистым ветром до 15-20 м/с.

В Актау завтра синоптики обещают гололед с порывистым ветром до 15-18 м/с.

Завтра на севере и в центре Кызылординской области будет гололед и туман. Сохранится ветер до 15-20 м/с.

В Кызылорде 23 декабря прогнозируется гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

23 декабря на северо-западе и на западе Восточно-Казахстанской области ожидается гололед и низовая метель. Ночью и утром на севере и на юге региона будет туман. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, ночью могут быть порывы до 23 м/с.

В Усть-Каменогорске завтра днем синоптики обещают гололед. Ночью и утром возможен туман.

В Семее утром и днем 23 декабря прогнозируется гололед.

Завтра на севере Павлодарской области прогнозируется метель, а на юге и востоке области - туман и гололед. В Павлодаре 23 декабря будет туман и гололед.

23 декабря на западе, на севере и в центре Карагандинской области ожидается туман, гололед и низовая метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

В Караганде завтра будет гололед и низовая метель, а в Жезказгане синоптики обещают гололед и ветер с порывами до 18 м/с.

Напомним, что ранее мы рассказывали о погоде в стране на ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948037-metel-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-11-regionah-kazahstana/