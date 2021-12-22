Педофилам могут запретить приближаться к школам и детсадам в Казахстане

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Глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов на брифинге в СЦК рассказал, какие меры защиты от педофилов будут введены в Казахстане в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Ешмагамбетов, речь здесь идет о применении электронных средств слежения в отношении лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Такие люди, по его словам, обычно находятся на учете службы пробации или под административным надзором.

"В первую очередь они (электронные средства - прим. ред.) будут применяться к лицам, находящимся на пробационном контроле, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Таких у нас порядка 330 лиц.

Браслеты нам позволят в реальном времени видеть, где находится этот гражданин, выполняет ли он условия, которые прописаны судом. Эти условия у всех индивидуальны.

Например, по решению суда может быть установлен запрет покидать жилье в ночное время, запрет на посещение увеселительных заведений, запрет приближаться к школьным и дошкольным учреждениям", - пояснил спикер.

По словам Ешмагамбетова, сотрудники будут видеть, кто где находится, и в случае нарушения будут фиксировать произошедшее.

"У нас есть право законодательное готовить ходатайство в случае выявления нарушения изменить вид наказания на лишение свободы.

Мы выбрали сервисную модель: полагаем, после проведения определенных конкурсных процедур, эти браслеты, с учетом их техобслуживания и интернет-соединения, брать в аренду.

На следующий год запланирована аренда порядка 2,5 тысяч электронных браслетов", - пояснил Ешмагамбетов.

О том, что за педофилами в Казахстане будут следить с помощью электронных браслетов, стало известно еще в начале ноября.

Кроме того, электронные браслеты в Казахстане уже начали надевать на подозреваемых в коррупции. Эта мера была анонсирована еще летом 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948011-pedofilam-mogut-zapretit-priblizhatsya-k-shkolam-i-detsadam-v-kazahstane/