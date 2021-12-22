На рассылку о принудительной вакцинации воспитанников детдомов ответили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы рассылают друг другу сообщения о том, что всех воспитанников детских домов в нашей стране уже принудительно привили против коронавируса. В Минздраве прокомментировали эти слухи.

Представители министерства отметили, что вакцинация от коронавируса для воспитанников детдомов - так же, как и для всех остальных детей в РК - является добровольной. Их комментарий приводит StopFake.kz.

"Вакцинация проходит только с письменного согласия официальных представителей детей. Обязательной стопроцентной вакцинации против COVID-19 для воспитанников детских домов нет", - сообщили в Минздраве.

Ранее эксперты опровергали фейк о том, что вакцины против коронавируса будут испытывать на школьниках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948004-na-rassylku-o-prinuditelnoy-vaktsinatsii-vospitannikov-detdomov-otvetili-v-minzdrave/