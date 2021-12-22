Пьяная мать пришла домой с сожителем и избила дочь в Павлодарской области

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Женщина пришла с сожителем домой к своей взрослой дочери, где еще были и ее внуки. Закатила родственнице скандал, стала переходить на личности, а после ударила по лицу. На место вызвали полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Инцидент между родными матерью и дочерью произошел в одном из сел Успенского района. Девушка в полицию позвонила поздно вечером, сообщив, что ее мама дебоширит. Помогал ей в этом еще и отчим.

"Дело в том, что они были изрядно пьяны, что мне, конечно, не понравилось, ведь дома маленькие дети. Я высказала родителям свое возмущение, на что мама начала выражаться нецензурной бранью, а также бить меня по лицу. Отчим тоже не успокаивался, обзывал меня", - пояснила девушка стражам порядка.

Полицейские выехали на место и смогли успокоить родственников. В отношении матери, которая стала распускать руки, составили два административных протокола. В ДП региона отметили, что материалы направили в суд для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947947-pyanaya-mat-prishla-domoy-s-sozhitelem-i-izbila-doch-v-pavlodarskoy-oblasti/