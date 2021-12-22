Влюбленный казахстанец выпил для храбрости перед свиданием и оказался под арестом

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Влюбленный мужчина выпил для храбрости перед свиданием и сел за руль. Его остановили правоохранители, заметившие странные передвижения по дороге. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Павлодарской области в Instagram.

15 декабря около восьми часов вечера во время патрулирования по улице Жалаулы в селе Иртышск полицейские заметили, что "ВАЗ-21213" весьма странно передвигается по дороге.

Стражи порядка остановили машину и при проверке документов почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от водителя.

"В свое оправдание он сообщил, что выпил для храбрости, так как ехал на свидание с девушкой, в которую безумно влюблен", - рассказал и.о. начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

Водителя доставили на медицинское освидетельствование, где у него установили алкогольное опьянение средней степени. После чего на него составили протокол по ч.1 ст.608 КоАП РК.

Постановлением суда от 21 декабря влюбленный мужчина арестован на 15 суток и лишен водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947941-vlyublennyy-kazahstanets-vypil-dlya-hrabrosti-pered-svidaniem-i-okazalsya-pod-arestom/