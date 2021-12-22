Аксакал из Карагандинской области решил пробежать 40 тысяч километров (видео)

Ажибжан Жанаспаев. Кадр из видео: 24.kz

72-летний житель поселка Акжал Карагандинской области хочет пробежать расстояние, равное окружности земного шара, а это более 40 тысяч километров. Большую часть аксакал уже преодолел, для достижения цели ему осталось 9 тысяч километров, передает "Хабар 24".

72-летний Ажибжан Жанаспаев встает рано и бежит в любую погоду. Так уже на протяжении 35 лет. Затем подтягивается на перекладине и отжимается от земли. Вес штанги, которую он с легкостью поднимает, равен его возрасту.

"К 37 годам ко мне стали "липнуть" различные болячки. По физическому состоянию я уступал своим ровесникам. Тогда я решил бегать и вести дневник. Эта мера меня очень дисциплинировала", - рассказывает аксакал.

Ежедневную беговую норму он записывает в дневник. С 1986 года Ажибжан Жанаспаев заполнил целых 23 тетради. За 35 лет он набегал 31 тыс. км. Цель - достичь 40 тысяч.

Также пенсионер бесплатно тренирует детскую футбольную команду. Говорит, что не хочет брать деньги у молодежи. Главное для него, чтобы дети были заняты и довольны.

Еще мужчина владеет пятью инструментами. Он создал в селе ветеранский ансамбль, а в школе - музыкальный кружок "Вдохновение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947882-aksakal-iz-karagandinskoy-oblasti-reshil-probezhat-40-tysyach-kilometrov-video/