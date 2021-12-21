Больную женщину в ЦОНе пришлось носить на стуле в Актобе

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Житель Актобе рассказал, что недавно с больной родственницей обратился в Народную канцелярию. Там ее пришлось везде носить на стуле, потому что не предусмотрены необходимые условия. Ситуацию прокомментировали в филиале госкорпорации "Правительство для граждан", передает "Диапазон".

По словам актюбинца, родственнице нужно было получить загранпаспорт, потому что она уезжает на лечение за рубеж. Документ необходим был срочно, поэтому она не стала вызывать сотрудников ЦОНа домой и обратилась в Народную канцелярию.

"Там больную женщину пришлось везде носить на стуле, также на стуле выносить ее из здания. Почему в Народной канцелярии не предусмотрены условия для больных и инвалидов, нет инвалидного кресла для временного пользования?" - поинтересовался мужчина.

Ситуацию прокомментировала PR-менеджер филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Актюбинской области Сауле Хамидолла.

По ее словам, сейчас рассматривается возможность для скорейшего оснащения отделов обслуживания населения инвалидными креслами-колясками.

"В здании Народной канцелярии для передвижения лиц с особыми потребностями есть подъемник и лифт. Также напоминаем, что можно воспользоваться услугой выезда специалистов на дом, для этого надо позвонить в единый контакт-центр 1414", - пояснила Сауле Хамидолла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947760-bolnuyu-zhenschinu-v-tsone-prishlos-nosit-na-stule-v-aktobe/