Массовая вакцинация, Ashyq и новые штаммы: как казахстанцы прожили 2021 год с COVID

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Коронавирус, появившийся в Казахстане в марте 2020 года, все еще держит ситуацию в стране под своим контролем. 2021 год не стал исключением - заболеваемость все еще происходит, а медики борются за здоровье населения всеми возможными способами, главным из которых является вакцинация. Мы решили вспомнить, как проходил этот год под знаком COVID, передает NUR.KZ.

Едва ли не с самого начала пандемии все мировое сообщество надеялось на чудотворную "таблетку" от коронавируса - вакцину от этой страшной болезни. В Казахстане вакцина появилась в начале года - это был российский "Спутник V".

Первыми прививку стали получать находящиеся на "передовой" сотрудники медицинских организаций, правоохранительных органов. К слову, некоторые медики отказывались от вакцинации по тем или иным причинам.

Одним из первых вакцинировались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин и замакима города Ержан Бабакумаров.

Вакцинация. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Между тем в стране с марта бушевала третья волна заболеваемости коронавирусом, обусловленная новыми "британским" и "южноафриканским" штаммами. Основная концентрация была выявлена в Алматы. В городах и областях вновь стали вводиться ограничения и локдауны.

В связи с этим требовалось ускорить вакцинацию, которая была призвана уменьшить распространение вируса и уменьшить его мутации.

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В массовом порядке вакцинация началась в апреле - привиться смогли все желающие казахстанцы. Препарат выдавался на бесплатной основе, в городах были открыты пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и даже на рынках.

Прежде чем привить человека, медики проводили осмотр, а после получения препарата вакцинированному нужно находиться под контролем медработников в течение получаса. Через 21 день вакцину нужно повторить.

Вакцина Qazvac. Фото: NUR.KZ

Со временем у казахстанцев появилась еще одна вакцина как альтернатива "Спутник V" - казахстанская QazVac. Разработали ее ученые НИИ ПББ, находящегося в поселке Гвардейский Жамбылской области. Разработки велись еще с весны прошлого года, а в этом году отечественную вакцину уже смогли поставить не только добровольцы, кто участвовал в ее тестировании, но и все остальные.

Не успела стихнуть третья волна заболеваемости, как в мире стало известно об обнаружении нового штамма - так называемого "индийского", позже названного "дельта". Выяснилось, что он не только более заразен, чем предыдущие, но и более опасен, так как болезнь развивается быстрее и велик риск летальности.

Инфекционный стационар. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Несмотря на закрытие границ с некоторыми странами, где уже появилась "дельта", в Казахстан новый штамм все же пробрался - уже традиционно, первый пациент выявился в Алматы.

Штамм быстро распространился - уже летом этого года, как и в 2020-м, произошел пик заболеваемости. Пришелся он на середину лета - начало августа. Врачи били тревогу, стационары были заполнены, в реанимациях медики, не зная устали, выхаживали тяжело больных. Заболевали даже вакцинированные граждане, но переносили они недуг намного легче.

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Некоторые пациенты, вспоминали врачи, просили вакцинировать их, уже будучи в реанимации.

Однако вакцинация тоже набирала обороты - от работающих граждан потребовали вакцинироваться под риском недопуска на рабочее место. Для того, чтобы доказать получение прививки, нужно было иметь паспорт вакцинации. Его присваивали тем, кто получил оба компонента вакцины.

Паспорт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Найти свой документ можно в личном кабинете на e-gov. И именно эта мера повлекла за собой последствия - так, некоторые медики стали продавать паспорта вакцинации, делая отметки о получении прививки людьми, которые на самом деле иммунизацию не проходили. Например, в Жамбылской области паспорт вакцинации продавали за 15 тысяч тенге.

А в Костанае предприимчивые мужчины успели заработать на этом 300 тысяч тенге, прежде чем их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Но, несмотря на то, что купленный документ помогал казахстанцам обманом вернуться к работе и в целом привычной жизни, он не спасал от главного - тяжелого течения болезни.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Так, в одной из поликлиник Актау местная жительница приобрела паспорт вакцинации, который не сослужил ей добрую службу - заболев COVID, через некоторое время женщина умерла, а медики, совершившие незаконные действия, попали под следствие.

При этом "зеленый" статус, который получали вакцинированные казахстанцы, был полезен еще и для посещения различных общественных мест.

Дело в том, что в стране появилось приложение Ashyq, которое позволяет видеть статус человека: "красный" означает, что он болен коронавирусом и это подтверждено лабораторно, "желтый" статус свидетельствует о контакте с больным, "синий" - нейтральный статус для условно здоровых, но не вакцинированных граждан. И "зеленый" дается лишь после получения обоих компонентов вакцины.

На сегодня обладатели "зеленого" статуса могут посещать общественные места в выходные, вход в другое время доступен еще и тем, кто высвечивается в Ashyq "синим".

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Во второй половине года в Казахстане уделили внимание тем, кто может оказаться более уязвим к болезни, но при этом не может воспользоваться доступными вакцинами - детям, беременным и кормящим. Для этих категорий граждан закупили вакцину Phizer, привезя ее в Алматы и затем распределив по регионам.

К тому же, учитывая, что дети отправились в этом году в школы на офлайн обучение, вопрос их вакцинации встал ребром.

Уже 12 ноября первые подростки получили вакцину Phizer, с ними же иммунизировались и беременные женщины, а также те, кто кормит грудью новорожденных малышей. Реакция на Pfizer у привитых оказалась такая же, как и на вакцины других производителей. Побочные реакции оказались такими: слабость, боль в месте инъекции и зачастую температура.

Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем к концу года в Казахстане началась ревакцинация от коронавируса. Ее можно сделать вакцинами "Спутник V", QazVac и Vero Cell, при этом делать ревакцинацию можно любой вакциной, но по рекомендациям медиков делать ее все же лучше другим видом.

Например, если первичная прививка была инактивированной вакциной, то ревакцинацию лучше сделать векторной и наоборот. В зависимости от вида вакцины ревакцинацию можно проводить через 6-9 месяцев после полной первичной вакцинации.

Тест на коронавирус. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Несмотря на то, что заканчивается 2021 год, коронавирус кончаться и не думает - в других странах уже обнаружили новую версию страшной инфекции - штамм "омикрон". Алексей Цой, теперь уже бывший министр здравоохранения, сообщал, что "омикрон" пока не выявлен. Но долго ли продлится столь позитивная ситуация - большой вопрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947744-massovaya-vaktsinatsiya-ashyq-i-novye-shtammy-kak-kazahstantsy-prozhili-2021-god-s-covid/