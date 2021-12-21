Девочка попала в больницу после жестокого избиения в школе Кентау

В соцсетях появилось видео жестокой драки старшеклассниц в школе Кентау Туркестанской области. В полиции сообщили, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки, передает Otyrar.kz.
На кадрах видно, как обидчица тянет за волосы и безжалостно наносит удары по голове и телу школьницы. При этом присутствующие подбадривают нападающую и просят не останавливаться.
В полиции сообщили, что по данному факту 17 декабря к ним обратилась с заявлением жительница Кентау. По ее словам, в ходе ссоры со сверстницами ее дочь получила телесные повреждения.
Выяснилось, что старшеклассницы нескольких школ поссорились и устроили драку прямо во дворе учебного заведения. После инцидента девочку госпитализировали в больницу.
В настоящее время проведено совещание с администрацией и родителями участниц конфликта.
Стражи порядка собирают материал по ст.435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).
После выписки пострадавшей из медицинского учреждения материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято решение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947739-devochka-popala-v-bolnitsu-posle-zhestokogo-izbieniya-v-shkole-kentau/