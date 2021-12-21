Девочка попала в больницу после жестокого избиения в школе Кентау

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В соцсетях появилось видео жестокой драки старшеклассниц в школе Кентау Туркестанской области. В полиции сообщили, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки, передает Otyrar.kz.

На кадрах видно, как обидчица тянет за волосы и безжалостно наносит удары по голове и телу школьницы. При этом присутствующие подбадривают нападающую и просят не останавливаться.

В полиции сообщили, что по данному факту 17 декабря к ним обратилась с заявлением жительница Кентау. По ее словам, в ходе ссоры со сверстницами ее дочь получила телесные повреждения.

Выяснилось, что старшеклассницы нескольких школ поссорились и устроили драку прямо во дворе учебного заведения. После инцидента девочку госпитализировали в больницу.

В настоящее время проведено совещание с администрацией и родителями участниц конфликта.

Стражи порядка собирают материал по ст.435 КоАП РК (Хулиганс­тво, совершенное несовершеннолетним).

После выписки пострадавшей из медицинского учреждения материалы напр­авят на экспертизу, по результатам которой будет принято решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947739-devochka-popala-v-bolnitsu-posle-zhestokogo-izbieniya-v-shkole-kentau/