Житель Костанайской области уехал на поиски лошадей и заблудился в степи

Спасенный мужчина в окружении полицейских. Фото: polisia.kz

Костанайские полицейские нашли заблудившегося молодого человека, который уехал на поиски лошадей и потерялся, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В минувший понедельник на пульт "102" поступило сообщение о пропавшем мужчине. Родственники сообщили, что 19 декабря он и еще один житель села Амангельды уехали на поиски лошадей.

Один из них вернулся, однако второго не было почти сутки. Связаться с последним родственники не могли - телефон был отключен.

Уже в процессе поисков мужчины выяснилось, что сельчане поехали искать пропавших лошадей в разные стороны.

На поиски пропавшего выехали полицейские отдела полиции Амангельдинского района Ерсултан Карин, Бахтияр Шоптибаев и Ергали Жанарбаев. В течение нескольких часов им удалось найти заблудившегося 21-летнего молодого человека.

Его нашли замерзающим в 30 километрах от села. Мужчина рассказал полицейским, что потерял ориентир и не знал, в каком направлении ему нужно двигаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947694-zhitel-kostanayskoy-oblasti-uehal-na-poiski-loshadey-i-zabludilsya-v-stepi/