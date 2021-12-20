Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за тумана и гололеда

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти по всему Казахстану на вторник, 21 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

Так, 21 декабря на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

Актау: ночью и утром 21 декабря ожидается туман.

21 декабря на юго-востоке и в центре Атырауской области ожидается туман.

Атырау: 21 декабря ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром 21 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный днем на горных перевалах 15-20 м/с.

21 декабря на западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Уральск: 21 декабря ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер южный, ночью порывы 18 м/с.

21 декабря на западе Акмолинской области ожидается гололед. На западе, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

Нур-Султан: 21 декабря временами ожидается туман.

Кокшетау: 21 декабря на дорогах ожидается гололедица.

Днем 21 декабря на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный на севере и в центре области 15-20 м/с.

Кызылорда: 21 декабря ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

21 декабря на северо-западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на северо-западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

Актобе: 21 декабря ожидается гололед.

21 декабря ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

21 декабря на севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

Павлодар: утром и днем 21 декабря ожидается туман.

21 декабря в Восточно-Казахстанской области на юго-западе, в центре области ожидается низовая метель, на юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

21 декабря на западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на севере области, порывы 15-20 м/с.

21 декабря ночью на северо-западе, днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947607-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane-iz-za-tumana-i-gololeda/