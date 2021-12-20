Актеров театра задержали в Алматы, приняв за митингующих

Актеры спектакля "Куда дальше". Фото: Анна Шелепова

Актеры иммерсивного аудиоспектакля "Куда дальше" были задержаны в Алматы. По словам артистов, задержание произошло из-за того, что актеров театра приняли за митингующих. В полиции пояснили, что после выяснения обстоятельств актеры сразу были отпущены, передает корреспондент NUR.KZ.

Продюссер и организатор аудиопрогулки "Куда дальше" Анна Шелепова рассказала у себя в Instagram о том, что 19 декабря на улице Луганского сотрудники полиции задержали двоих актеров иммерсивного спектакля "Куда дальше".

"Сотрудники полиции не показали письменных оснований, сославшись только на то, что якобы поступил звонок от взволнованного мужчины, который обвинил актеров театра в том, что они носят антиполитичные плакаты по городу и устраивают митинг. Наш аудиоспектакль - это прогулка в наушниках с элементами экскурсии, интерактива, театральной постановки. Мы делаем крутой креативный туристический продукт, рассказываем историю города и людей", - говорит Анна Шелепова.

По словам продюссера, в условиях эпидемии коронавируса прогулки на свежем воздухе – один из самых безопасных и полезных видов контента.

Иммерсивный спектакль "Куда дальше". Фото: Анна Шелепова

"Мы вне политики. Как люди искусства и креатива, мы пропагандируем вечные ценности и смыслы жизни. Название спектакля "Куда дальше" символизирует поиск смыслов жизни каждого человека. Спектакль проходит с августа 2021 года по центральным улицам в Медеуском районе Алматы. Маршрут согласован с администрацией Алматы на всех уровнях - от районного акимата до городского", - говорит Анна Шелепова.

Организатор аудиопрогулки отмечает, что проект реализуется при поддержке управления культуры акимата Алматы. О нем много писали в СМИ и в соцсетях.

"У наших гидов были с собой удостоверения личности, они не нарушали общественный порядок. Их забрали вместе с оборудованием сразу после окончания спектакля для выяснения обстоятельств. В кулуарах нам сказали, что накануне праздника Дня независимости были митинги и некий особо бдительный гражданин выслал скрины наших соцсетей и потребовал нас проверить.

Я попросила полицейских предъявить это заявление – его не показали, ФИО заявителя также не сообщили. Намекнули, что это чиновник и они не могли не отреагировать. Говорят, что в городе развивают направление "сервисной полиции", представители которой перейдут от "контроля" к "обслуживанию". Вчера члены нашей команды испытали на себе весь "сервис" алматинской полиции – нам до сих пор не представили данные "заявителя" и не извинились перед нами", - рассказывает Анна Шелепова.

В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали происшествие. В ведомстве сообщили, что Б., 1984 года рождения, и Ж., 2001 года рождения, были доставлены в управление полиции Медеуского района сотрудниками местной полицейской службы.

Документов, подтверждающих личность, молодые люди не предоставили. Предъявили их лишь в здании управления полиции.

"Мы переговорили с организатором данного проекта, нашим давним другом, Анной Шелеповой. Узнали много интересного об этом новшестве для горожан. Департамент полиции города Алматы, в свою очередь, охотно принял приглашение руководителя спектакля и выражает надежду на дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество ради комфорта и безопасности жителей мегаполиса", - уточнила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947581-uznali-mnogo-interesnogo-politsiya-almaty-prokommentirovala-zaderzhanie-akterov-teatra/