Замдиректора скорой помощи снова оказался в центре скандала в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Караганде работники оперативного отдела областной станции скорой медицинской помощи пожаловались в социальных сетях на заместителя руководителя, который якобы систематически оскорбляет и унижает их. На пост отреагировали в пресс-службе управления здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Жалобу сотрудники скорой помощи опубликовали в Instagram. В ней говорится, что заместитель директора создал в коллективе невыносимую и нервозную атмосферу.

Он якобы не просто повышает на подчиненных голос, но и систематически оскорбляет их, выражаясь нецензурными словами, а также унижая их честь и достоинство.

В подтверждение своих слов сотрудники опубликовали аудиозапись, на которой якобы записан диалог оператора скорой помощи с руководителем.

"С приходом к нам первого заместителя директора Армана Байсултана не в лучшую сторону изменилась вся система работы нашей службы. В коллективе образовалась нездоровая рабочая атмосфера, нервозная, постоянно на конфликте. Нам тяжело работать", - говорится в обращении работников скорой помощи.

Также в жалобе указывается, что с августа этого года работники скорой помощи недополучают заработную плату. Авторы уверяют, что им намеренно недодают деньги. Они винят в сложившейся ситуации нового бухгалтера.

На обращение сотрудников отреагировали в управлении здравоохранения Карагандинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что после появления жалобы начато служебное расследование.

"По факту поступившей жалобы от коллектива ОССМП сообщаем, что управлением здравоохранения Карагандинской области проводится служебное расследование в отношении заместителя руководителя Байсултан на предмет соблюдения этики и деонтологии. По итогам служебной проверки, в случае подтверждения указанных фактов, ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2019 году замдиректора областной станции скорой помощи Арман Байсултан был замечен в драке. Он стал участником дорожного конфликта, не поделив проезжую часть с водителем другого легкового авто. Инцидент был снят на видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947544-zamdirektora-skoroy-pomoschi-snova-okazalsya-v-tsentre-skandala-v-karagande/