Как джейранов спасали от аномальной жары в Казахстане

Фото: пресс-служба Центральноазиатской программы Всемирного фонда дикой природы

Представители всемирного фонда дикой природы рассказали о том, как спасали джейранов от аномальной жары этим летом в Казахстане.

В фонде отметили, что на протяжении года WWF при поддержке спонсоров и государственного природного резервата "Иле-Балхаш" ведет совместный проект по сохранению джейранов в Казахстане.

С сентября 2020 года в северной части экологического коридора и резервате "Иле-Балхаш" проходит работа по обеспечению джейранов водопоями.

В начале проекта было проведено обследование территории для определения мест расположения колодцев, функционирование которых могло бы помочь сохранению и увеличению популяции этих чернохвостых газелей.

После выбора подходящих мест были восстановлены старые поилки возле колодцев, а также закуплено необходимое оборудование. Всего в рамках проекта восстановлены поилки на восьми колодцах, которые не были доступны для животных четверть века.

Фото: пресс-служба Центральноазиатской программы Всемирного фонда дикой природы

На протяжении засушливого сезона сотрудник резервата Аманкас Абжапаров ведет мониторинг за животными и обеспечивает функционирование восстановленных колодцев, еженедельно преодолевая расстояние до 500 км и наполняя поилки 2,5 тысячами литров воды.

"Благодаря этому проекту более сотни джейранов смогли утолить свою жажду, что способствовало поддержанию и увеличению популяции редкого вида. Кто бы мог подумать, что именно в этом году будет аномально жаркое лето. Однако это время позади, и мы очень рады, что смогли помочь животным, ведь в нашем резервате помимо джейранов обитает множество других видов зверей и птиц, которым удалось пережить засуху, благодаря этим водопоям", – отмечает Аманкас.

Для осуществления мониторинга животных на водопоях были установлены фотоловушки. Благодаря съемкам мы можем увидеть тех, кому помогаем утолить жажду, среди них волки, барсуки, лисы, различные виды птиц и, конечно, джейраны.

Ранее в результате проведенных исследований в регионе выяснилось, что популяция джейранов за последнее десятилетие снизилась из-за незаконной охоты и отсутствия доступа к пресной питьевой воде.

Фото: пресс-служба Центральноазиатской программы Всемирного фонда дикой природы

Увеличение популяции джейранов в Балхашском районе является одним из приоритетов по восстановлению экосистемы дельты реки Или и Южного Прибалхашья в рамках программы по реинтродукции тигра в Казахстан. Сейчас благодаря проекту появляется больше доступных источников воды, что положительно сказывается не только на сохранении грациозных джейранов, но и на состоянии растительных комплексов пустыни.

Джейраны – один из видов газелей, встречающихся на Аравийском полуострове по всему Ближнему Востоку и Азии, включая Пакистан, Казахстан, Монголию и Китай. Джейран классифицируется Международным союзом охраны природы как уязвимый вид.

Эти краснокнижные животные обычно занимают засушливую пустынную и пустынно-степную среду обитания и встречаются в смешанных половых группах. Джейран движется сезонно (кочует, но не мигрирует) и может покрыть до 30 км в день в зимнее время; в летнее время расстояние значительно короче. Основными требованиями среды обитания являются наличие воды и мелкий снежный покров в зимний период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947543-kak-dzheyranov-spasali-ot-anomalnoy-zhary-v-kazahstane/