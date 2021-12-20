Сколько продлятся зимние каникулы у школьников, рассказали в МОН

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11 дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах в этом учебном году. Первоклассникам предоставят дополнительную неделю отдыха, сообщает официальный Telegram-канал министерства образования и науки Казахстана.

"Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней - с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

Для первоклассников с 7 по 13 февраля 2022 года предоставляются дополнительные 7 дней каникул", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать на новогодние праздники в декабре 2021-го и январе 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947513-skolko-prodlyatsya-zimnie-kanikuly-u-shkolnikov-rasskazali-v-mon/