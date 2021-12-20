Похолодание, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Похолодание, дожди и снег ждут казахстанцев в ближайшие три дня - с 21 по 23 декабря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению синоптиков, в ближайшие дни на погоду в Казахстане будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Это значит, что на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед, порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15-25 м/с. Жителям северных регионов синоптики прогнозируют метели.

К середине недели с выходом антициклона из районов Черного моря в стране ожидается похолодание: в западных регионах ночью температура опустится до 23 градусов мороза, днем - до минус 15, на севере, востоке и в центре страны ночью похолодает до 5 - 15 градусов ниже нуля, днем - до 0 - 8 градусов мороза, в южной и юго-восточной половине ночью столбики термометров будут колебаться в диапазоне +5 - 5 градусов, днем ожидается до 10 градусов со знаком плюс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947498-poholodanie-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstane/