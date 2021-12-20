Сирены зазвучат по всему Казахстану

Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Во вторник, 21 декабря, с 9 до 12 часов дня по всей стране зазвучат сирены и громкоговорители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Как сообщили МЧС, республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты будет проводиться по всей стране во вторник, 21 декабря, с 9.00 до 12.00.

"Оповещение и информирование населения о ЧС позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительных природных явлений", - объяснили в ведомстве.

В ходе проверки системы оповещения будут включены электросирены и громкоговорители. Кроме того, оповещение будет производиться по каналам радио и ТВ, через интернет-ресурсы и мобильные приложения.

"Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", - добавили в МЧС.

Отмечается, что подобные мероприятия проводятся для проверки оборудования оповещения.

Кроме того, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

В ДЧС Алматы уточнили, что в южной столице сирены зазвучат в 10.10.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947468-sireny-zazvuchat-po-vsemu-kazahstanu/