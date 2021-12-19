Самолет не смог приземлиться в Петропавловске и вернулся в аэропорт Нур-Султана

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Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Петропавловске. Он предпринял 2 попытки, однако сесть не удалось - в итоге лайнер вернулся в аэропорт Нур-Султана, пишет "Петропавловск news".

По информации издания, самолет должен был вылететь из столицы в 08:35, однако был задержан на полчаса из-за обработки антиобледенительной смесью.

Сообщается, что в Петропавловске создались сложные метеоусловия, по этой причине лайнер не смогли посадить. Аэропорт отказал в приеме самолета, пишет издание. По информации корреспондентов, ранее РГП "Казгидромет" объявил в Петропавловске штормовое предупреждение.

Отмечается, что воздушное судно вернулось в пункт вылета.

По информации издания, пассажирам не предложили разместиться в гостинице, однако они получили SMS-сообщения на телефоны об отмене рейса. Сообщается, что ближайший рейс состоится через двое суток.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе SCAT, рейс был отменен по причине плохих метеоусловий в Петропавловске. Также в компании уточнили, что погода действительно может быстро меняться, особенно это касается тумана и плохой видимости из-за него.

Авиаперевозчик подчеркнул, что пассажирам предоставляется 100-процентный возврат средств за билеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947400-samolet-ne-smog-prizemlitsya-v-petropavlovske-i-vernulsya-v-aeroport-nur-sultana/