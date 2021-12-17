Штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда объявили в ряде регионов Казахстана

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В субботу, 18 декабря, в ряде регионов Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет".

На западе, севере и в центре Атырауской области 18 декабря ожидается туман, в Атырау ночью и утром ожидается туман, а днем гололед.

Такая же погода – туман и гололед – ждет жителей Актюбинской области.

Штормовое предупреждение из-за тумана также объявлено в Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Туман с гололедом ожидаются в Костанайской области, на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области, а также на севере и западе Павлодарской области. В последнем регионе ожидается и усиление ветра до 18 м/с.

В Акмолинской области в субботу, 18 декабря, ожидается гололед и сильный ветер, скорость которого ночью на востоке области будет достигать 15-20 м/с. В Кокшетау – адмцентре области – на дорогах ожидается гололедица.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на западе, юге, севере области и в Петропавловске – низовая метель, туман, гололед.

В период с 18 по 22 декабря в районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947288-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-tumana-i-gololeda-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/