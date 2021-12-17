Дорогу в Алматинской области закрыли из-за сильного бурана

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Из-за сильного бурана в Алматинской области закрыли участок автодороги республиканского значения "Ушарал - Достык", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, ссылаясь на информацию от "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор", с 11:00 дорога "Ушарал - Достык" на участке с 84-го по 184-й километр - от села Коктума до села Достык - закрыта для всех видов транспорта. В регионе сегодня сильный буран, из-за чего на дороге ограничена видимость.

В департаменте попросили граждан воздержаться от поездок в этом направлении и следить за сообщениями от службы "112".

"При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - отметили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947258-dorogu-v-almatinskoy-oblasti-zakryli-iz-za-silnogo-burana/