Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

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17 декабря почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане ночью и утром 17 декабря ожидается ветер юго-западный порывами 15 м/с.

В пятницу на севере и востоке Акмолинской области прогнозируется низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с.

На западе и юге Северо-Казахстанской области возможны низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

16-18 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 17-18 декабря ветер в горных районах 15-20 м/с.

17 декабря на западе и севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман, гололед.

В пятницу на севере и западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с.

17 декабря на юге Кызылординской области, западе Актюбинской области и на большей части Атырауской области возможен туман.

Ночью и утром 17 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области также ожидается туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер на западе области 15-20 м/с.

На севере Костанайской области прогнозируется низовая метель. На юге региона - туман, гололед. Ветер на севере области 15-20 м/с.

17 декабря на юге Карагандинской области вполне возможен туман, ветер на севере и востоке региона порывами 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947228-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-pochti-po-vsemu-kazahstanu/