Штормовое предупреждение на День Независимости объявили в 8 регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах республики на завтра, 16 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, 16 декабря на севере, а также в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман.

В Таразе завтра будет туман, обещают специалисты.

В центре Мангистауской области 16 декабря синоптики прогнозируют пыльную бурю. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Актау завтра синоптики обещают порывистый ветер до 15-20 м/с.

16 декабря на юге Кызылординской области и в Кызылорде ожидается туман.

Завтра ночью и утром на юге, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области будет туман.

Завтра на севере и на востоке Акмолинской области обещают сильный ветер до 15-20 м/с.

В Кокшетау в День Независимости также будет ветрено: скорость с порывами достигнет 15 м/с.

16 декабря на севере Западно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ночью и утром ухудшение видимости будет наблюдаться и в Уральске.

Завтра днем на севере и на востоке Северо-Казахстанской области будет низовая метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

16 декабря на юге и на западе Павлодарской области также ожидается низовая метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Напомним, что сегодня стало известно о сильной пыльной буре в Атырауской и Мангистауской областях. Кроме того, в ночь на сегодня в Мангистауской области из-за сильного ветра на одной из трасс перевернулся грузовик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947151-shtormovoe-preduprezhdenie-na-den-nezavisimosti-obyavili-v-vosmi-regionah-rk/