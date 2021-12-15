Арабский лоукостер запустит рейсы из Алматы в Абу-Даби

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает новые рейсы в Казахстан, сообщает комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.
Церемония открытия нового международного рейса Алматы – Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi состоится 17 декабря текущего года.
По данным ведомства, рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-320NEO с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам.
Подчеркивается, что полеты будут проходить со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
Кроме того, на январь 2022 года запланирован запуск рейса Абу-Даби – Нур-Султан.
Ожидается, что открытие нового авиамаршрута позволит улучшить сообщение между странами, способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению туристического потока в ОАЭ.
Напомним, что на днях в КГА рассказали казахстанцам, как и когда можно полететь в Таиланд и Кувейт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947043-arabskiy-loukoster-zapustit-reysy-iz-almaty-v-abu-dabi/