"Взял у друга покататься": подростка за рулем авто задержали в Павлодаре (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

13 декабря в 23.00 часов по улице Ткачева в Павлодаре стражи порядка остановили машину с установленными на ней LED-лампами. За рулем оказался несовершеннолетний. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Выяснилось, что водитель не достиг 18-летнего возраста, поэтому у него нет прав.

"17-летний подросток пояснил, что взял автомобиль у друга и просто решил покататься по городу", - рассказал начальник управления полиции Павлодара Данияр Бек.

В отношении него был составлен протокол по ч.2 ст.612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления).

Кроме того, за нахождение несовершеннолетнего в ночное время вне жилища и без сопровождения родителей отец подростка привлечен к ответственности по ч.2 ст.442 КоАП РК.

Также за передачу руля человеку без водительских прав на владельца авто составлен протокол по ч.5 ст.612 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947024-vzyal-u-druga-pokatatsya-podrostka-za-rulem-avto-zaderzhali-v-pavlodare-video/