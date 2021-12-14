Стая собак покусала девочку в Атырау, она попала в реанимацию

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Четыре собаки напали на 13-летнюю школьницу в пригороде Атырау. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Медики диагностировали у девочки-подростка обширную глубокую укушенную рану левой плечевой области. Она поступила в больницу вечером 13 декабря в тяжелом состоянии.

"Также у девочки глубокие укушенные раны лица, периорбитальной области, лба слева, укушенные ссадины обоих плеч, предплечья, кисти, обоих бедер и голени", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Состояние пострадавшей остается стабильно тяжелым, она находится в отделении реанимации.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел в селе Дамба. Оно находится в подчинении городской администрации Атырау.

"За 11 месяцев текущего года в детскую областную больницу с укусами животных обратились 380 детей. Из них 152 случая укусов бродячими собаками, 183 - домашними собаками, 15 - бродячими кошками, 23 - домашними кошками и др.", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946910-staya-sobak-pokusala-devochku-v-atyrau-ona-popala-v-reanimatsiyu/