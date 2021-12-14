Когда комплекс "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт", рассказал Мусин

Багдат Мусин. Фото: Facebook.com/BagdatMussin

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин в кулуарах правительства рассказал о том, когда комплекс "Байтерек" будет переименован в "Назарбаевский старт", передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что "Назарбаевский старт" - это рабочее название проекта "Байтерек".

"В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название (переименование "Байконура" в "Назарбаевский старт" - прим.ред.). Мы в целом, как начнем продвигаться, как будем двигаться к завершению, соответствующие решения будут.

Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон касательно создания космического ракетного комплекса "Байтерек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946889-kogda-kompleks-bayterek-pereimenuyut-v-nazarbaevskiy-start-rasskazal-musin/