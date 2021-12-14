Пьяный астанчанин без водительских прав разъезжал за рулем по Семею

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Пьяного мужчину за рулем авто задержали полицейские Семея. Как оказалось, нетрезвый водитель был лишен прав, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В ходе патрулирования стражами порядка был остановлен автомобиль Kia под управлением 29-летнего жителя Нур-Султана.

Водитель управлял машиной, несмотря на то, что в январе 2019 года его лишили водительских прав на 3 года.

Также выяснилось, что нарушитель был пьян. Согласно освидетельствованию, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Мужчину водворили в ИВС, а его авто - на спецстоянку.

По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК. Нарушителю может грозить тюремный срок. Ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946883-pyanyy-astanchanin-bez-voditelskih-prav-razezzhal-za-rulem-po-semeyu/