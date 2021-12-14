"Так поступил бы любой": спасший собаку алматинец рассказал о своем поступке

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

Алматинец, спасший собаку, которая застряла во льду в реке Есентай, рассказал о своем поступке. Мужчина по имени Лекмар сообщил, что он мгновенно принял решение и так поступил бы любой человек на его месте, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в минувшие выходные алматинцы поделились в соцсетях видео, на котором мужчина спас собаку, застрявшую во льду в реке Есентай. Комментаторы восхитились поступком мужчины и высказались, что "есть еще люди достойные уважения".

Корреспондент NUR.KZ связался с героем видео, им оказался алматинец по имени Лекмар.

"Я шел вдоль речки и заметил, что посредине реки сидит пес, весь промокший и дрожащий. На берегу канала собралось несколько людей, которые участливо смотрели и думали, как помочь бедному псу. Один из мужчин раздобыл длинную ветку и пытался как-то спугнуть животное, чтобы оно сдвинулось с мертвой точки.

Я быстро принял решение. Разулся и залез в воду. Она оказалась мне по пояс, быстро пробил тонкий лед, вытащил оттуда пса и вышел вместе с ним на берег. Думаю, так бы поступил любой на моем месте", - рассказал Лекмар.

По словам мужчины, все произошло за считанные минуты и он даже не успел простыть. Тем более, что по счастливой случайности в пакете, который он нес с собой, лежала одежда и он смог в нее переодеться. Кроме того, свидетели сцены сильно его поддержали и дали множество советов о том, как избежать простуды.

"Меня больше всего беспокоит судьба пса. Судя по виду, он породистый и домашний. Нечто среднее между сеттером и борзой. Он сильно переохладился, но сразу убежал после того, как я его вытащил из воды. Надеюсь, что хозяину удастся его найти. Пес должен быть где-то в районе Орбиты", - сказал Лекмар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946870-tak-postupil-by-lyuboy-spasshiy-sobaku-almatinets-rasskazal-o-svoem-postupke/