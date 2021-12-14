Актюбинка потеряла сознание в кресле стоматолога и подала в суд

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Пациентка потеряла сознание в кресле стоматолога и подала в суд на клинику. У нее случился анафилактический шок на обезболивающее, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда города Актобе.

Инцидент случился в Актобе. Местная жительница пришла в частную стоматологическую клинику, чтобы пломбировать верхние зубы. Лечение длилось несколько дней. На третий день после того, как врач ввел пациентке обезболивающее, она потеряла сознание прямо в медицинском кресле.

У нее случился анафилактический шок от введенного препарата. Приехала скорая помощь и откачала женщину, правда, она пролежала в больнице три дня.

Пациентка обвинила стоматолога в неквалифицированных действиях и потребовала через суд, чтобы клиника заплатила за моральный вред 5 миллионов тенге.

Суд пришел к выводу, что в клинике истцу оказали некачественные услуги, повлекшие ущерб здоровью.

Выяснилось, что специалист не проверил аллергическую реакцию на препарат. Также после случившегося должна была быть заполнена карта с сообщением о нежелательных реакциях на конкретный медикамент, необходимо было назначить сотрудника по мониторингу за побочными действиями на лекарственное средство.

Но ничего этого в клинике не сделали на момент внеплановой проверки департамента фармконтроля. В суде представитель клиники ответил, что все замечания устранили, стоматолог у них уже не работает.

Суд обязал клинику выплатить пациентке компенсацию 50 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946807-aktyubinka-poteryala-soznanie-v-kresle-stomatologa-i-podala-v-sud/