Ракету-носитель "Протон-М" запустили с Байконура (видео)

Ракета-носитель "Протон-М". Кадр из видео: YouTube-канал "Roscosmos Media"

13 декабря в 18:07 по времени Нур-Султана на 200 площадке космодрома Байконур произошел успешный запуск ракеты-носителя "Протон-М", передает МИА "Казинформ".

Сообщается, что ракета-носитель "Протон-М" стартовала с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" на борту.

Пуск прошел в штатном режиме.

Через 9 минут и 42 секунды после старта головной блок в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя.

Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата "Экспресс-АМУ7" составит 17 часов и 50 минут, для второго "Экспресс-АМУ3" - 18 часов и 7 минут.

Отмечается, что космические аппараты "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3" - это российские геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса.

Их используют для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на как в России, так и в странах СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946779-raketu-nositel-proton-m-zapustili-s-baykonura-video/