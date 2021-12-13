Центр психического здоровья могут закрыть в Талгаре

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Старейшую в Алматинской области клинику для душевнобольных могут закрыть. Если это случится, то свыше 250 пациентов рискуют остаться без присмотра со стороны медиков, передает телеканал КТК.

Причиной возможного закрытия, по данным телеканала, является недостаток финансирования. Теперь же всех пациентов могут либо выписать из учреждения, либо перевести в другую клинику.

Как рассказала местная жительница Алида Сыздыкова, в талгарском центре уже несколько лет лечится ее родной брат. Если учреждение закроют, его придется вести в Талдыкорганскую клинику, которая находится от них за 300 километров.

"Например, если этот центр закроют, это будет большая проблема везти психически больных людей с разной формой психоза и состояния за 300 километров в Талдыкорган.

Здесь же есть специальное отделение туберкулезное для душевнобольных людей, а у них все это в открытой форме. И если их после Нового года выпишут, и тогда туберкулез открытой формы, добро пожаловать в наше общество и социум", - пожаловалась женщина.

Врачи талгарской лечебницы признались, что и сами случайно узнали о прекращении финансирования. Сейчас центр содержится за счет сэкономленных средств, однако и они уже скоро закончатся.

"Мы сначала думали, что это какие-то технические неполадки. Сегодня последний день подачи заявки, то есть все области и организации подают в ФСМС, мы тоже всю неделю пытались заявку подать.

Но она не формировалась, потому что у нас выходило, что прилепленных больных у нас ноль", - рассказала главврач Алматинского областного центра медико-социальной реабилитации и психотерапии Гульнара Айбасова.

Несмотря на финансовое положение, клиника продолжает принимать новых пациентов, однако директор учреждения признала, что долго так продолжаться не может, и уже в ближайшее время ей придется распустить весь медперсонал и пациентов.

"Давайте дождемся этого дня Х, который наступит, он будет не сразу. Если у них (больных - прим. ред.) неустойчивое состояние – это различные ЧП, их общение с другими людьми, оно будет опасным для обычных людей, в тех же магазинах, на улице, да везде", - подчеркнула Гульнара Айбасова.

При этом открытым остается вопрос о том, как 250 пациентов талгарской клиники разместят в новом медучреждении, которое рассчитано всего на 130 мест.

Областные чиновники при этом заверили, что без врачебной помощи никто не останется.

"Областной центр психического здоровья прикреплением населения не занимается. Каждый пациент прикреплен к поликлинике по месту жительства, то есть в Центральной районной больнице. Больной как состоял на учете по месту прикрепления, так и состоит.

Относительно транспортировки больных в город, от вышестоящего органа или центра каких-либо указаний не было. Областной центр не занимается транспортировкой, финансирование по БОМ не отменялось.

Мы также этим не занимаемся, стационар работает в штатном режиме", - сказала замдиректора Алматинского областного центра психического здоровья Гания Оралбекова.

Указывается, что на сегодняшний день только в Алматинской области на диспансерном учете состоит свыше 18 тыс. душевнобольных. Большинство из них прикреплены к новому медучреждению.

Судьба талгарской клиники по-прежнему остается неизвестной. Родственники пациентов, тем временем, решили писать коллективное обращение президенту.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946772-tsentr-psihicheskogo-zdorovya-mogut-zakryt-v-talgare/